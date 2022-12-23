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Байден підписав проєкт оборонного бюджету на 2023 рік: близько 50 млрд доларів спрямують на допомогу Україні

Байден підписав проєкт оборонного бюджету на 2023 рік: близько 50 млрд доларів спрямують на допомогу Україні

Київ • УНН

 • 553751 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Президент США Джо Байден підписав проєкт оборонного бюджету на 2023 фінансовий рік. Зокрема, він включатиме близько 50 мільярдів доларів допомоги Україні, пише УНН з посиланням на сайт Білого дому.

Цитата

"Сьогодні я підписав закон 7776, "Акт Джеймса М. Інхофа про дозвіл на національну оборону на 2023 фінансовий рік". Закон дозволяє асигнування на фінансовий рік для Міністерства оборони, для програм національної безпеки Міністерства енергетики, а також для Державного департаменту, Департаменту внутрішньої безпеки та розвідувального співтовариства", - повідомив американський президент.

Деталі

Раніше, у четвер, 22 грудня, Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроєкт про бюджет на 2023 рік розміром 1,7 трильйона доларів, з яких понад 44 мільярди доларів планують витратити на допомогу Києву, пише The New York Times

Пакет допомоги складається здебільшого з військових витрат, включаючи майже 20 мільярдів доларів на озброєння та обладнання для Збройних сил України, а також на поповнення запасів Міністерства оборони, з яких надсилається зброя. Частина цих грошей також буде використана для зміцнення оборони союзників США по НАТО для захисту від подальшої російської агресії. Ще 6,2 мільярда доларів підтримають нарощування сил США у Східній Європі, включаючи американські війська, розгорнуті у Польщі та Румунії.

"Демократи та республіканці розходились у своїх розрахунках остаточної ціни. Демократи назвали цифру трохи менше ніж 45 мільярдів доларів, а республіканці заявили, що загальна сума перевищує 47 мільярдів доларів", - зазначає видання.

Крім цього, Сенат запропонував виділити 12,9 мільярда доларів на невійськову допомогу, щоб підтримувати роботу уряду та економіки України. Ще 300 мільйонів планують спрямувати на програми продовольчої безпеки, щоб допомогти пом'якшити глобальну продовольчу кризу, яка посилилася вторгненням росії.

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Ще 4 мільярди доларів підуть в основному на допомогу українським біженцям, кількість яких, як очікується, зросте, оскільки російські напади залишать великі міста без тепла та електрики цієї зими. Також законопроєкт передбачає 50 мільйонів доларів додаткових коштів для боротьби з загрозами кібербезпеці з боку росії, 105 мільйонів доларів США для розмінування території України та 300 мільйонів для української поліції та прикордонної служби.

Сенатори також схвалили поправку, яка дозволить адміністрації продавати конфісковані активи російських олігархів і спрямовувати гроші на відновлення України.

Нагадаємо

21 грудня Президент України Володимир Зеленський у Білому домі провів зустріч з президентом США Джо Байденом.

У Білому домі поінформували, що Вашингтон виділяє до 1 мільярда доларів додаткової допомоги на оборонні потреби України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у новий пакет військової допомоги увійшла система Patriot.

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