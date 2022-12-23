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"Це плювок в обличчя путіну" - політолог про візит Зеленського до США

"Це плювок в обличчя путіну" - політолог про візит Зеленського до США

Київ • УНН

 • 878578 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Особистий візит Президента України Володимира Зеленського до США важливий з геополітичної, економічної та військової точки зору, оскільки свідчить про беззаперечну підтримку Сполучених Штатів та укріплення партнерства між державами. Про це у в коментарі УНН розповів політолог Юрій Атанов.

Цитата

«Поїздка Зеленського до США вкрай важлива з геополітичної, економічної та військової точки зору. По-перше, це плювок в обличчя путіну. Якщо згадати реакцію кремля на відвідини Зеленським Бахмута, пєсков відразу почав розповідати, що й путін був у зоні "СВО". Гадаю, що від поїздки до США у кремлі не менше “палало”. Ще один момент, на який хотілось би звернути увагу – повний провал російської розвідки, яка "проморгала" Зеленського в Бахмуті і його виїзд за кордон. Як наслідок, у росії не змогли завадити чи протидіяти цьому на дипломатичному рівні», – розповів Атанов.

Деталі

Також, як зазначив політолог, Зеленський зміг віч-на-віч з Байденом обговорити низку важливих питань. Адже системи Patriot і оголошений пакет військової допомоги – це мала частина того, що обговорювалося на зустрічі.

«Окрім того, передача систем Patriot, як вірно сказав Дмитро Кулеба, дасть чіткий сигнал союзникам, що нам потрібні такі додаткові системи. Уже в Німеччині депутати запропонували своєму уряду надати Україні більше зброї. США дали чіткий сигнал і на нього будуть орієнтуватися союзники», – зазначив плітолог.

Ще один аспект – особиста зустріч завжди укріплює відносини двох держав. Політолог прогнозує, що допомога від США зростатиме, тож цілком ймовірно, що невдовзі Україна зможе отримати і ракети більшої дальності, ніж надавали раніше.

«В цілому Зеленський послав меседж українцям, росії і цілому світу, що за невеликою, але гордою Україною стоїть такий лев, як США. Причому, у Білому домі розуміють, що йдеться про партнерство», – вважає Атанов.

Політолог Володимир Воля звернув увагу на формат візиту. Спочатку президент Зеленський прибув до Білого дому на запрошення Байдена, а потім виступив перед спільними зборами обох палат Конгресу США.

«Насправді, це найвищий рівень пошани, який США або надають найважливішим союзникам, або хочуть продемонструвати найвищий рівень підтримки. Тому ці знаки були жестом і посланням українському народу про беззастережну підтримку, яка триватиме до тих пір, поки це буде потрібно Україні», – розповів Воля.

Окрім того, як вважає політолог, надання комплексів Patriot та пакету військової допомоги виглядає як виведення на нову якість співробітництва між країнами у військово-технічній сфері, зокрема, у наданні військово-технічної допомоги.

«Я думаю, це було послання путіну, що США відповідатимуть співмірно тій ескалації, яку рф здійснює на території України. І звісно, надання Patriot відкриває нову сторінку у технічному співробітництві США та України. Бо це високотехнологічна і дорога зброя, що відкриває можливості до надання і танків, і літаків. Ймовірно, це не відбудеться автоматично, будуть якісь ще додаткові консультації. Але це точно нова сторінка у військово-технологічному співробітництві США та України», – зазначив політолог.

Нагадаємо

21 грудня Президент України Володимир Зеленський у Білому домі провів зустріч з президентом США Джо Байденом.

Після чого Володимир Зеленський виступив у Конгресі США, де закликав американців підтримати формулу миру, запропоновану Україною, а також провести саміт для досягнення миру в Україні.

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