Зеленський закликав Конгрес підтримати формулу миру та провести саміт
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу у Конгресі США закликав американців підтримати формулу миру, запропоновану Україною, а також провести саміт для досягнення миру в Україні. Про це інформує УНН.
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“Наше спільне завдання — це отримати мир. Україна вже запропонувала речі, які я обговорив з президентом Байденом. Це наша пропозиція миру, що складається з 10 пунктів, а також проведення саміту. Президент Джо Байден підтримав нашу ініціативу і ви можете допомогти забезпечити американському лідерству залишатися твердим, обидві палати Конгресу і обидві партії”, — повідомив Зеленський.
Нагадаємо
CNN повідомило, що Зеленський має намір під час виступу у Конгресі обговорити формулу миру, про яку розповів президенту США Джо Байдену, і висловить готовність провести мирний саміт цієї зими для досягнення миру в України.