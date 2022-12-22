Зеленський закликав Конгрес підтримати формулу миру та провести саміт

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“Наше спільне завдання — це отримати мир. Україна вже запропонувала речі, які я обговорив з президентом Байденом. Це наша пропозиція миру, що складається з 10 пунктів, а також проведення саміту. Президент Джо Байден підтримав нашу ініціативу і ви можете допомогти забезпечити американському лідерству залишатися твердим, обидві палати Конгресу і обидві партії”, — повідомив Зеленський.

Нагадаємо

CNN повідомило, що Зеленський має намір під час виступу у Конгресі обговорити формулу миру, про яку розповів президенту США Джо Байдену, і висловить готовність провести мирний саміт цієї зими для досягнення миру в України.