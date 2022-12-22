Зеленский призвал Конгресс поддержать формулу мира и провести саммит

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“Наша общая задача — это получить мир. Украина уже предложила вещи, которые я обсудил с президентом Байденом. Это наше предложение мира, что состоит из 10 пунктов, а также проведение саммита. Президент Джо Байден поддержал нашу инициативу и вы можете помочь обеспечить американскому лидерству оставаться твердым, обе палаты Конгресса и обе партии”, — сообщил Зеленский.

Напомним

CNN сообщило, что Зеленский намерен во время выступления в Конгрессе обсудить формулу мира, о которой рассказал президенту США Джо Байдену, и выразит готовность провести мирный саммит этой зимой для достижения мира в Украины.