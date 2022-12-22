CNN: Зеленський у Конгресі запропонує провести мирний саміт взимку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський готується до промови перед Конгресом сьогодні, під час якої він звернеться до американського народу. За інформацією джерел CNN, він обговорить формулу миру, про яку розповів президенту США Джо Байдену, і висловить готовність провести мирний саміт цієї зими для досягнення миру в України, передає УНН.
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“Найбільшою новиною, за словами джерел, є те, що він обговорить формулу миру, про яку він розповів президенту США Джо Байдену, і висловить готовність провести мирний саміт цієї зими для досягнення миру. Але для того, щоб продовжувати захищати свою країну, він продовжить просити про допомогу з санкціями, зброєю, фінансовою допомогою і правосуддям — але підкреслюючи, що він ніколи не просив американських військ”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що Зеленський обговорить свій візит на передову — в Бахмут.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський у свої соціальних мережах повідомив, що прибув у США для переговорів з американським лідером Джо Байденом. Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підтримку українського народу.
Під час розмови президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена мова йшла про посилення оборонної спроможності в найближчі місяці, а також відновлення зруйнованої внаслідок ворожих атак енергетичної інфраструктури.