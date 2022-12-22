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CNN: Зеленский в Конгрессе предложит провести мирный саммит зимой

CNN: Зеленский в Конгрессе предложит провести мирный саммит зимой

Киев • УНН

 • 413193 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский готовится к выступлению перед Конгрессом сегодня, во время которого он обратится к американскому народу. По информации источников CNN, он обсудит формулу мира, о которой рассказал президенту США Джо Байдену, и выразит готовность провести мирный саммит этой зимой для достижения мира в Украине, передает УНН.

Цитата

“Наибольшей новостью, по словам источников, является то, что он обсудит формулу мира, о которой он рассказал президенту США Джо Байдену, и выразит готовность провести мирный саммит этой зимой для достижения мира. Но для того, чтобы продолжать защищать свою страну, он продолжит просить о помощи с санкциями, оружием, финансовой помощью и правосудием — но подчеркивая, что он никогда не просил американских войск”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Зеленский обсудит свой визит на передовую — в Бахмут.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский в своих социальных сетях сообщил, что прибыл в США для переговоров с американским лидером Джо Байденом. Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку украинского народа.

Во время разговора президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена речь шла об усилении оборонной способности в ближайшие месяцы, а также восстановлении разрушенной вследствие вражеских атак энергетической инфраструктуры.

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