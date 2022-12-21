Зеленський подякував Байдену за підтримку українського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підтримку українського народу. Про це він написав у Telegram, передає УНН.
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“Джозеф Байден, дякую за підтримку нашого народу! Цей візит здійснюється напередодні нового року, який може стати надзвичайно важливим для України. Впевнений, разом можемо досягнути вагомих результатів”, — йдеться в повідомленні глави держави.
Додамо
“Америка вітає вас, містере президенте”, — написав Байден в Twitter до спільного фото із Зеленським.
America welcomes you, Mr. President. pic.twitter.com/emqWCAYaTv— President Biden (@POTUS) December 21, 2022
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський у свої соціальних мережах повідомив, що прибув у США для переговорів з американським лідером Джо Байденом.
Зеленський виступить перед Конгресом США у ніч проти 22 грудня.
Як заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, Байден запросив свого українського колегу Володимира Зеленського до Вашингтона цього тижня, оскільки вирішив, що війна в Україні перейшла до “нової фази”.