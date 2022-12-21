Зеленський подякував Байдену за підтримку українського народу

Цитата

“Джозеф Байден, дякую за підтримку нашого народу! Цей візит здійснюється напередодні нового року, який може стати надзвичайно важливим для України. Впевнений, разом можемо досягнути вагомих результатів”, — йдеться в повідомленні глави держави.

Додамо

“Америка вітає вас, містере президенте”, — написав Байден в Twitter до спільного фото із Зеленським.

America welcomes you, Mr. President. pic.twitter.com/emqWCAYaTv

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у свої соціальних мережах повідомив, що прибув у США для переговорів з американським лідером Джо Байденом.

Зеленський виступить перед Конгресом США у ніч проти 22 грудня.

Як заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, Байден запросив свого українського колегу Володимира Зеленського до Вашингтона цього тижня, оскільки вирішив, що війна в Україні перейшла до “нової фази”.