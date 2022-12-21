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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Зеленський подякував Байдену за підтримку українського народу

Зеленський подякував Байдену за підтримку українського народу

Київ • УНН

 • 110112 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підтримку українського народу. Про це він написав у Telegram, передає УНН.

Цитата

“Джозеф Байден, дякую за підтримку нашого народу! Цей візит здійснюється напередодні нового року, який може стати надзвичайно важливим для України. Впевнений, разом можемо досягнути вагомих результатів”, — йдеться в повідомленні глави держави.

Додамо

“Америка вітає вас, містере президенте”, — написав Байден в Twitter до спільного фото із Зеленським.

America welcomes you, Mr. President. pic.twitter.com/emqWCAYaTv

— President Biden (@POTUS) December 21, 2022

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у свої соціальних мережах повідомив, що прибув у США для переговорів з американським лідером Джо Байденом.

Зеленський виступить перед Конгресом США у ніч проти 22 грудня.

Як заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, Байден запросив свого українського колегу Володимира Зеленського до Вашингтона цього тижня, оскільки вирішив, що війна в Україні перейшла до “нової фази”.

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