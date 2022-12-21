У США назвали час виступу Зеленського перед Конгресом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський виступить перед Конгресом США у ніч проти 22 грудня, повідомляє CNN, пише УНН.
Цитата
"Очікується, що президент України Володимир Зеленський виступить перед Конгресом о 19.30 ЕТ (2:30 за Києвом)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Так, спікерка Палати представників Ненсі Пелосі офіційно запросила президента України Володимира Зеленського виступити на спільному засіданні Конгресу під час його візиту до Вашингтона.
Перед своїм виступом Зеленський зустрінеться із президентом США Джо Байденом, і вони проведуть прес-конференцію у Білому домі. Очікується, що Байден оголосить, що спрямовує Україні додаткову допомогу в галузі безпеки майже на 2 мільярди доларів, включаючи нову систему протиповітряної оборони.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський офіційно повідомив про свій візит у США.
У Білому домі вказали, що Президент Байден запросив Президента Зеленського відвідати Вашингтон і з нетерпінням чекає на зустріч у Білому домі.