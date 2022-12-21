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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 16254 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Офіційно: Зеленський вирушив у США

Офіційно: Зеленський вирушив у США

Київ • УНН

 • 495355 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський офіційно повідомив у Twitter про свій візит у США, передає УНН.

Цитата

"Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", — написав Гарант.

Деталі

Після відвідання передових позицій українських захисників у Бахмуті Президент України Володимир Зеленський вирушив до Сполучених Штатів Америки з офіційним візитом.

21 грудня у Вашингтоні він зустрінеться з Президентом США Джозефом Байденом, з яким обговорить всебічну співпрацю двох країн, зокрема щодо зміцнення стійкості та обороноздатності України, підтримки її суверенітету й відновлення територіальної цілісності.

Глава Української держави також виступить із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Додамо

ЗМІ зазначають, що можлива поїздка українського Президента пов'язана з новим пакетом військової допомоги від США, який, зокрема, включає системи Patriot.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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