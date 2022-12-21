Официально: Зеленський отправился в США
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил в Twitter о своем визите в США, передает УНН.
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"Направился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч", — написал Гарант.
Детали
После посещения передовых позиций украинских защитников в Бахмуте Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Соединенные Штаты Америки с официальным визитом.
21 декабря в Вашингтоне он встретится с Президентом США Джозефом Байденом, с которым обсудит всестороннее сотрудничество двух стран, в частности, по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины, поддержке ее суверенитета и восстановлению территориальной целостности.
Глава Украинского государства также выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч.
Добавим
СМИ отмечают, что возможная поездка украинского Президента связана с новым пакетом военной помощи от США, включающим, в частности, системы Patriot.