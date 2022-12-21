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СМИ публикуют детали визита Зеленского в Соединенные Штаты

СМИ публикуют детали визита Зеленского в Соединенные Штаты

Киев • УНН

 • 1035152 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Телекомпания CNN сообщила, что Владимир Зеленский может отправиться в Вашингтон, встретиться с президентом США Джо Байденом и выступить перед Конгрессом США. С начала полномасштабного вторжения страны-террористки России в Украину – это будет первый визит Гаранта в другую страну, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что Зеленский появится в Капитолии уже сегодня, сообщил некоторое время назад источник, знакомый с его планами. Эта поездка не подтверждена из соображений безопасности, которые могут привести к изменению планов.

Издание Punchbowl News со ссылкой на свои источники первым сообщило о потенциальном визите Зеленского в Вашингтон. Авторы отмечают, что сегодня Джо Байден должен встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Пресс-секретарь Зеленского сразу не ответил на запрос о комментарии. В офисе спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси также сразу не ответили на запрос о комментариях по поводу сообщения о визите Зеленского.

Вчера спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что в среду вечером состоится сессия Конгресса, на которой “очень особое внимание будет уделяться демократии”. Однако Пелоси не уточняется, о чем будет сессия, однако подчеркнули, что "нужно присутствовать физически".

В соцсетях обратили внимание на самолет, на котором потенциально может лететь Зеленский. Вероятно он вылетел из базы Рамштайн, расположенной в Германии, и направляется в сторону США.

                                    

В настоящее время визит не подтвердили ни в Офисе Президента, ни в Белом доме. СМИ отмечают, что возможная поездка украинского президента связана с новым пакетом военной помощи от США, который, в частности, может включать системы Patriot.

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