Сполучені Штати надішлють комплекти ППО Patriot в наступному пакеті допомоги Україні

Деталі

Незрозуміло, скільки ракетних установок буде надіслано. Типова батарея Patriot містить радар, який виявляє та супроводжує цілі, комп’ютери, енергетичне обладнання, станцію керування бойовими діями та до восьми пускових установок, кожна з яких містить чотири готові до стрільби ракети.

Очікується, що після завершення планів ППО будуть відправлені найближчими днями, а українців навчатимуть їх використовувати на базі армії США та Німеччині, повідомили офіційні особи.

Видання зазначає, що раніше США надсилали батареї Patriot союзникам по НАТО, таким як Польща, як спосіб зміцнити їхню оборону, а також надсилали інші системи зброї в Україну для допомоги проти російського вторгнення.

Додамо

Німеччина у листопаді повідомляла, що обговорює із союзниками прохання Польщі спрямувати німецьку систему протиповітряної оборони Patriot в Україну після того, як глава НАТО припустив, що військовий альянс не буде проти такого кроку