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США пришлют комплекты ПВО Patriot в следующем пакете помощи Украине

США пришлют комплекты ПВО Patriot в следующем пакете помощи Украине

Киев • УНН

 • 498923 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. США пришлют Украине комплекты ПВО Patriot. Ожидается, что они будут включены в следующий пакет помощи по безопасности уже на этой неделе.

Об этом сообщили чиновники изданию CNN, передает УНН.

Детали

Непонятно, сколько ракетных установок будет отправлено. Типичная батарея Patriot содержит радар, обнаруживающий и сопровождающий цели, компьютеры, энергетическое оборудование, станцию управления боевыми действиями и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовых к стрельбе ракеты.

Ожидается, что по завершении планов ПВО будут отправлены в ближайшие дни, а украинцев будут учить их использовать на базе армии США и Германии, сообщили официальные лица.

Издание отмечает, что ранее США посылали батареи Patriot союзникам по НАТО, таким как Польша, как способ укрепления их обороны, а также посылали другие системы оружия в Украину для помощи против российского вторжения.

Добавим

Германия в ноябре сообщала, что обсуждает с союзниками просьбу Польши направить немецкую систему противовоздушной обороны Patriot в Украину после того, как глава НАТО предположил, что военный альянс не будет против такого шага

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