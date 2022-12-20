США пришлют комплекты ПВО Patriot в следующем пакете помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. США пришлют Украине комплекты ПВО Patriot. Ожидается, что они будут включены в следующий пакет помощи по безопасности уже на этой неделе.
Об этом сообщили чиновники изданию CNN, передает УНН.
Детали
Непонятно, сколько ракетных установок будет отправлено. Типичная батарея Patriot содержит радар, обнаруживающий и сопровождающий цели, компьютеры, энергетическое оборудование, станцию управления боевыми действиями и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовых к стрельбе ракеты.
Ожидается, что по завершении планов ПВО будут отправлены в ближайшие дни, а украинцев будут учить их использовать на базе армии США и Германии, сообщили официальные лица.
Издание отмечает, что ранее США посылали батареи Patriot союзникам по НАТО, таким как Польша, как способ укрепления их обороны, а также посылали другие системы оружия в Украину для помощи против российского вторжения.
Добавим
Германия в ноябре сообщала, что обсуждает с союзниками просьбу Польши направить немецкую систему противовоздушной обороны Patriot в Украину после того, как глава НАТО предположил, что военный альянс не будет против такого шага