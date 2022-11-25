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Німеччина обговорює із союзниками ідею Польщі передати Patriot Україні

Німеччина обговорює із союзниками ідею Польщі передати Patriot Україні

Київ • УНН

 • 1614325 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Німеччина заявила в п’ятницю, що обговорює із союзниками прохання Польщі спрямувати німецьку систему протиповітряної оборони Patriot в Україну після того, як глава НАТО припустив, що військовий альянс не буде проти такого кроку, пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Ми говоримо з нашими союзниками про те, як діяти щодо пропозиції Польщі", - сказав представник німецького уряду журналістам у Берліні.

Доповнення

21 листопада Німеччина запропонувала Польщі допомогу у вигляді постачання протиракетних комплексів, у тому числі системи Patriot, щоб допомогти Варшаві зміцнити свій потенціал протиповітряної оборони після смертоносного ракетного удару по польській території недалеко від кордону з Україною 15 листопада.

23 листопада у відповідь міністр оборони Польщі заявив, що Берлін повинен надіслати ЗРК Patriot безпосередньо Україні, а не Польщі.

24 листопада міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт зазначила, що використання систем оборони НАТО за межами її території має бути узгоджене всіма державами-членами Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 25 листопада заявив, що конкретні рішення щодо передачі конкретного обладнання Україні - національні рішення.

25 листопада президент Польщі Анджей Дуда вказав, що Німеччині вирішувати, де дислокувати її підрозділи ППО Patriot, додавши, що якби на українській території, то було б забезпечено захист як Польщі, так і України.

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