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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Patriot для України: Генсек НАТО каже, передавати чи ні - "національні рішення"

Patriot для України: Генсек НАТО каже, передавати чи ні - "національні рішення"

Київ • УНН

 • 1065459 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що конкретні рішення щодо передачі конкретного обладнання Україні - національні рішення. Так під час пресконференції у п'ятницю, 25 листопада, він прокоментував ситуацію з запитом Польщі до Німеччини про передачу ЗРК Patriot Україні після пропозиції Берліна Варшаві посилити систему ППО, пише УНН.

Цитата

"Я вітаю пропозицію Німеччини посилити систему ППО Польщі, запропонувавши розмістити систему Patriot у Польщі", - зазначив Столтенберг.

"Ми надали Україні значні засоби ППО, у тому числі із сучасними системами. (...) І на зустрічі міністрів закордонних справ наступного тижня я закликатиму союзників до подальшого посилення підтримки, не в останню чергу в галузі протиповітряної оборони для України. Але конкретні рішення щодо конкретних можливостей - залишаються національними рішеннями", - сказав Генсек НАТО.

Доповнення

21 листопада Німеччина запропонувала Польщі допомогу у вигляді постачання протиракетних комплексів, у тому числі системи Patriot, щоб допомогти Варшаві зміцнити свій потенціал протиповітряної оборони після смертоносного ракетного удару по польській території недалеко від кордону з Україною 15 листопада.

23 листопада у відповідь міністр оборони Польщі заявив, що Берлін повинен надіслати ЗРК Patriot безпосередньо Україні, а не Польщі.

24 листопада міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт зазначила, що використання систем оборони НАТО за межами її території має бути узгоджене всіма державами-членами Альянсу.

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