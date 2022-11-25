Patriot для України: Генсек НАТО каже, передавати чи ні - "національні рішення"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що конкретні рішення щодо передачі конкретного обладнання Україні - національні рішення. Так під час пресконференції у п'ятницю, 25 листопада, він прокоментував ситуацію з запитом Польщі до Німеччини про передачу ЗРК Patriot Україні після пропозиції Берліна Варшаві посилити систему ППО, пише УНН.
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"Я вітаю пропозицію Німеччини посилити систему ППО Польщі, запропонувавши розмістити систему Patriot у Польщі", - зазначив Столтенберг.
"Ми надали Україні значні засоби ППО, у тому числі із сучасними системами. (...) І на зустрічі міністрів закордонних справ наступного тижня я закликатиму союзників до подальшого посилення підтримки, не в останню чергу в галузі протиповітряної оборони для України. Але конкретні рішення щодо конкретних можливостей - залишаються національними рішеннями", - сказав Генсек НАТО.
Доповнення
21 листопада Німеччина запропонувала Польщі допомогу у вигляді постачання протиракетних комплексів, у тому числі системи Patriot, щоб допомогти Варшаві зміцнити свій потенціал протиповітряної оборони після смертоносного ракетного удару по польській території недалеко від кордону з Україною 15 листопада.
23 листопада у відповідь міністр оборони Польщі заявив, що Берлін повинен надіслати ЗРК Patriot безпосередньо Україні, а не Польщі.
24 листопада міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт зазначила, що використання систем оборони НАТО за межами її території має бути узгоджене всіма державами-членами Альянсу.