Patriot для України: Генсек НАТО каже, передавати чи ні - "національні рішення"

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"Я вітаю пропозицію Німеччини посилити систему ППО Польщі, запропонувавши розмістити систему Patriot у Польщі", - зазначив Столтенберг.

"Ми надали Україні значні засоби ППО, у тому числі із сучасними системами. (...) І на зустрічі міністрів закордонних справ наступного тижня я закликатиму союзників до подальшого посилення підтримки, не в останню чергу в галузі протиповітряної оборони для України. Але конкретні рішення щодо конкретних можливостей - залишаються національними рішеннями", - сказав Генсек НАТО.

Доповнення

21 листопада Німеччина запропонувала Польщі допомогу у вигляді постачання протиракетних комплексів, у тому числі системи Patriot, щоб допомогти Варшаві зміцнити свій потенціал протиповітряної оборони після смертоносного ракетного удару по польській території недалеко від кордону з Україною 15 листопада.

23 листопада у відповідь міністр оборони Польщі заявив, що Берлін повинен надіслати ЗРК Patriot безпосередньо Україні, а не Польщі.

24 листопада міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт зазначила, що використання систем оборони НАТО за межами її території має бути узгоджене всіма державами-членами Альянсу.