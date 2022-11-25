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Patriot для Украины: Генсек НАТО говорит, передавать или нет - "национальные решения"

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конкретные решения по передаче конкретного оборудования Украине – национальные решения. Так, во время пресс-конференции в пятницу, 25 ноября, он прокомментировал ситуацию с запросом Польши к Германии о передаче ЗРК Patriot Украине после предложения Берлина Варшаве усилить систему ПВО, пишет УНН.

Цитата

"Я приветствую предложение Германии усилить систему ПВО Польши, предложив разместить систему Patriot в Польше", – отметил Столтенберг.

"Мы предоставили Украине значительные средства ПВО, в том числе с современными системами. (...) И на встрече министров иностранных дел на следующей неделе я буду призывать союзников к дальнейшему усилению поддержки, не в последнюю очередь в области противовоздушной обороны для Украины. Но конкретные решения по конкретным возможностям - остаются национальными решениями", - сказал Генсек НАТО.

Дополнение

21 ноября Германия предложила Польше помощь посредством поставок противоракетных комплексов, в том числе системы Patriot, чтобы помочь Варшаве укрепить свой потенциал противовоздушной обороны после смертоносного ракетного удара по польской территории недалеко от границы с Украиной 15 ноября.

23 ноября ответный министр обороны Польши заявил, что Берлин должен прислать ЗРК Patriot непосредственно Украине, а не Польше.

24 ноября министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отметила, что использование систем обороны НАТО за пределами ее территории должно быть согласовано всеми государствами-членами Альянса.

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