Німеччина запропонувала Польщі систему протиракетної оборони Patriot
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Німеччина запропонувала Польщі систему протиракетної оборони Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір після того, як минулого тижня на польську територію впала ракета.
Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що її країна запропонувала Польщі систему протиракетної оборони Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір після того, як минулого тижня в країні впала ракета.
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«Ми запропонували Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору – нашими винищувачами Eurofighter і системами ППО Patriot», – сказав Ламбрехт.
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Після вторгнення Росії в Україну в лютому цього року НАТО розпочала зміцнення протиповітряної оборони у Східній Європі. Більше десятка союзників НАТО на чолі з Німеччиною в жовтні розпочали ініціативу щодо спільної закупівлі систем протиповітряної оборони для кількох рівнів загроз, включаючи Patriot.
Нині німецькі війська мають 12 комплексів Patriot, два з яких розгорнуті у Словаччині.