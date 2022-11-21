Німеччина запропонувала Польщі систему протиракетної оборони Patriot

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Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що її країна запропонувала Польщі систему протиракетної оборони Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір після того, як минулого тижня в країні впала ракета.

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«Ми запропонували Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору – нашими винищувачами Eurofighter і системами ППО Patriot», – сказав Ламбрехт.

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Після вторгнення Росії в Україну в лютому цього року НАТО розпочала зміцнення протиповітряної оборони у Східній Європі. Більше десятка союзників НАТО на чолі з Німеччиною в жовтні розпочали ініціативу щодо спільної закупівлі систем протиповітряної оборони для кількох рівнів загроз, включаючи Patriot.

Нині німецькі війська мають 12 комплексів Patriot, два з яких розгорнуті у Словаччині.