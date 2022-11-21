Германия предложила Польше систему противоракетной обороны Patriot

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Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что ее страна предложила Польше систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь ей защитить свое воздушное пространство после того, как на прошлой неделе в стране упала ракета.

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"Мы предложили Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства - нашими истребителями Eurofighter и системами ПВО Patriot", - сказал Ламбрехт.

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После вторжения России в Украину в феврале этого года НАТО начала укрепление противовоздушной обороны в Восточной Европе. Более десятка союзников НАТО во главе с Германией в октябре начали инициативу совместной закупки систем противовоздушной обороны для нескольких уровней угроз, включая Patriot.

В настоящее время немецкие войска имеют 12 комплексов Patriot, два из которых развернуты в Словакии.