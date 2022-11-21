Германия предложила Польше систему противоракетной обороны Patriot
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Германия предложила Польше систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь ей защитить свое воздушное пространство после того, как на прошлой неделе на польскую территорию упала ракета.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
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Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что ее страна предложила Польше систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь ей защитить свое воздушное пространство после того, как на прошлой неделе в стране упала ракета.
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"Мы предложили Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства - нашими истребителями Eurofighter и системами ПВО Patriot", - сказал Ламбрехт.
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После вторжения России в Украину в феврале этого года НАТО начала укрепление противовоздушной обороны в Восточной Европе. Более десятка союзников НАТО во главе с Германией в октябре начали инициативу совместной закупки систем противовоздушной обороны для нескольких уровней угроз, включая Patriot.
В настоящее время немецкие войска имеют 12 комплексов Patriot, два из которых развернуты в Словакии.