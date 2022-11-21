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Польща запропонує розмістити на кордоні з Україною ЗРК Patriot

Польща запропонує розмістити на кордоні з Україною ЗРК Patriot

Київ • УНН

 • 464834 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Польща хоче розмістити на кордоні з Україною зенітно-ракетний комплекс Patriot, який їй передасть Німеччина. Про це у Twitter повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує УНН.

Цитата

"Я із задоволенням прийняв пропозицію міністра оборони Німеччини щодо розміщення додаткових ракетних установок Patriot у нашій країні. Під час сьогоднішньої телефонної розмови з німецькою стороною я запропоную, щоб система була розміщена на кордоні з Україною", – написав Блащак.

Z satysfakcją przyjąłem propozycję niemieckiej minister obrony dot. rozmieszczenia w naszym kraju dodatkowych wyrzutni rakiet Patriot. Podczas dzisiejszej rozmowy telefonicznej ze stroną niemiecką, zaproponuję by system stacjonował przy granicy z Ukrainą.

— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 21, 2022

Нагадаємо

Німеччина запропонувала передати Польщі ЗРК Patriot після того, як минулого тижня на польську територію впала ракета.

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