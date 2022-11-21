Польша предложит разместить на границе с Украиной ЗРК Patriot

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"Я с удовольствием принял предложение министра обороны Германии о размещении дополнительных ракетных установок Patriot в нашей стране. Во время сегодняшнего телефонного разговора с немецкой стороной я предложу, чтобы система была размещена на границе с Украиной", – написал Блащак.

Z satysfakcją przyjąłem propozycję niemieckiej minister obrony dot. rozmieszczenia w naszym kraju dodatkowych wyrzutni rakiet Patriot. Podczas dzisiejszej rozmowy telefonicznej ze stroną niemiecką, zaproponuję by system stacjonował przy granicy z Ukrainą.

Напомним

Германия предложила передать Польше ЗРК Patriot после того, как на прошлой неделе на польскую территорию упала ракета.