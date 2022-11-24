Треба узгодити з НАТО: Німеччина відповіла на пропозицію Польщі про передачу Patriot Україні

Так, її заява прозвучала після того, як у середу міністр оборони Польщі заявив, що Берлін повинен надіслати ЗРК Patriot безпосередньо Україні, а не Польщі.

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"Для нас важливо, щоб Польща могла покластися на союзників, які підтримуватимуть один одного — навіть у важкі часи — і особливо Польща у її незахищеному становищі", - сказала Ламбрехт журналістам у Берліні у четвер.

"Ось чому ми запропонували підтримати повітряне патрулювання та Patriot. Системи Patriot є частиною комплексної протиповітряної оборони НАТО, тому можна було зробити цю пропозицію Польщі", - додала міністр.

"Пропозиції, які відхиляються від цього, повинні обговорюватися наразі з НАТО і з нашими союзниками", - сказала Ламбрехт.

Доповнення

У понеділок Німеччина запропонувала Польщі допомогу у вигляді постачання протиракетних комплексів, у тому числі системи Patriot, щоб допомогти Варшаві зміцнити свій потенціал протиповітряної оборони після смертоносного ракетного удару по польській території недалеко від кордону з Україною 15 листопада.