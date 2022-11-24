Треба узгодити з НАТО: Німеччина відповіла на пропозицію Польщі про передачу Patriot Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт після запиту Польщі надіслати системи Patriot безпосередньо Україні наголосила, що використання систем оборони НАТО за межами її території має бути узгоджене всіма державами-членами Альянсу, пише УНН з посиланням на CNN.
Так, її заява прозвучала після того, як у середу міністр оборони Польщі заявив, що Берлін повинен надіслати ЗРК Patriot безпосередньо Україні, а не Польщі.
Цитата
"Для нас важливо, щоб Польща могла покластися на союзників, які підтримуватимуть один одного — навіть у важкі часи — і особливо Польща у її незахищеному становищі", - сказала Ламбрехт журналістам у Берліні у четвер.
"Ось чому ми запропонували підтримати повітряне патрулювання та Patriot. Системи Patriot є частиною комплексної протиповітряної оборони НАТО, тому можна було зробити цю пропозицію Польщі", - додала міністр.
"Пропозиції, які відхиляються від цього, повинні обговорюватися наразі з НАТО і з нашими союзниками", - сказала Ламбрехт.
Доповнення
У понеділок Німеччина запропонувала Польщі допомогу у вигляді постачання протиракетних комплексів, у тому числі системи Patriot, щоб допомогти Варшаві зміцнити свій потенціал протиповітряної оборони після смертоносного ракетного удару по польській території недалеко від кордону з Україною 15 листопада.