Надо согласовать с НАТО: Германия ответила на предложение Польши о передаче Patriot Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт после запроса Польши отправить системы Patriot непосредственно Украине подчеркнула, что использование систем обороны НАТО за пределами ее территории должно быть согласовано всеми государствами-членами Альянса, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Так, ее заявление прозвучало после того, как в среду министр обороны Польши заявил, что Берлин должен прислать ЗРК Patriot непосредственно Украине, а не Польше.
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"Для нас важно, чтобы Польша могла положиться на союзников, которые будут поддерживать друг друга — даже в трудные времена — и особенно Польша в ее незащищенном положении", - сказала Ламбрехт журналистам в Берлине в четверг.
"Вот почему мы предложили поддержать воздушное патрулирование и Patriot. Системы Patriot являются частью комплексной противовоздушной обороны НАТО, поэтому можно было сделать это предложение Польши", - добавила министр.
"Предложения, которые отклоняются от этого, должны обсуждаться сейчас с НАТО и с нашими союзниками", - сказала Ламбрехт.
Дополнение
В понедельник Германия предложила Польше помощь посредством поставок противоракетных комплексов, в том числе системы Patriot, чтобы помочь Варшаве укрепить свой потенциал противовоздушной обороны после смертоносного ракетного удара по польской территории недалеко от границы с Украиной 15 ноября.