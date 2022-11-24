Надо согласовать с НАТО: Германия ответила на предложение Польши о передаче Patriot Украине

Так, ее заявление прозвучало после того, как в среду министр обороны Польши заявил, что Берлин должен прислать ЗРК Patriot непосредственно Украине, а не Польше.

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"Для нас важно, чтобы Польша могла положиться на союзников, которые будут поддерживать друг друга — даже в трудные времена — и особенно Польша в ее незащищенном положении", - сказала Ламбрехт журналистам в Берлине в четверг.

"Вот почему мы предложили поддержать воздушное патрулирование и Patriot. Системы Patriot являются частью комплексной противовоздушной обороны НАТО, поэтому можно было сделать это предложение Польши", - добавила министр.

"Предложения, которые отклоняются от этого, должны обсуждаться сейчас с НАТО и с нашими союзниками", - сказала Ламбрехт.

Дополнение

В понедельник Германия предложила Польше помощь посредством поставок противоракетных комплексов, в том числе системы Patriot, чтобы помочь Варшаве укрепить свой потенциал противовоздушной обороны после смертоносного ракетного удара по польской территории недалеко от границы с Украиной 15 ноября.