Patriot для України: Дуда каже, що Німеччині вирішувати, де її розміщувати

Цитата

"Мені важливо, щоб територія Польщі була максимально захищена. Мій обов'язок насамперед шукати захисту польських громадян та польської території, - сказав Дуда. - З воєнної точки зору система Patriot, розгорнута на території України, забезпечить захист як Польщі, так і України. Рішення про її розгортання - за німецькою стороною. Наші союзники мають ухвалити це рішення".

Доповнення

21 листопада Німеччина запропонувала Польщі допомогу у вигляді постачання протиракетних комплексів, у тому числі системи Patriot, щоб допомогти Варшаві зміцнити свій потенціал протиповітряної оборони після смертоносного ракетного удару по польській території недалеко від кордону з Україною 15 листопада.

23 листопада у відповідь міністр оборони Польщі заявив, що Берлін повинен надіслати ЗРК Patriot безпосередньо Україні, а не Польщі.

24 листопада міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт зазначила, що використання систем оборони НАТО за межами її території має бути узгоджене всіма державами-членами Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 25 листопада заявив, що конкретні рішення щодо передачі конкретного обладнання Україні - національні рішення.