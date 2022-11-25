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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 29859 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Patriot для України: Дуда каже, що Німеччині вирішувати, де її розміщувати

Patriot для України: Дуда каже, що Німеччині вирішувати, де її розміщувати

Київ • УНН

 • 1584613 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Німеччині вирішувати, де дислокувати її підрозділи ППО Patriot, заявив у п'ятницю президент Польщі Анджей Дуда, додавши, що якби на українській території, то було б забезпечено захист як Польщі, так і України, пише УНН з посиланням на пресслужбу Бюро національної безпеки Польщі.

Цитата

"Мені важливо, щоб територія Польщі була максимально захищена. Мій обов'язок насамперед шукати захисту польських громадян та польської території, - сказав Дуда. - З воєнної точки зору система Patriot, розгорнута на території України, забезпечить захист як Польщі, так і України. Рішення про її розгортання - за німецькою стороною. Наші союзники мають ухвалити це рішення".

Доповнення

21 листопада Німеччина запропонувала Польщі допомогу у вигляді постачання протиракетних комплексів, у тому числі системи Patriot, щоб допомогти Варшаві зміцнити свій потенціал протиповітряної оборони після смертоносного ракетного удару по польській території недалеко від кордону з Україною 15 листопада.

23 листопада у відповідь міністр оборони Польщі заявив, що Берлін повинен надіслати ЗРК Patriot безпосередньо Україні, а не Польщі.

24 листопада міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт зазначила, що використання систем оборони НАТО за межами її території має бути узгоджене всіма державами-членами Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 25 листопада заявив, що конкретні рішення щодо передачі конкретного обладнання Україні - національні рішення.

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