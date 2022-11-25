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Patriot для Украины: Дуда говорит, что Германии решать, где ее размещать

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Германии решать, где дислоцировать ее подразделения ПВО Patriot, заявил в пятницу президент Польши Анджей Дуда, добавив, что если бы на украинской территории, то была бы обеспечена защита как Польши, так и Украины, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной безопасности Польши.

Цитата

"Мне важно, чтобы территория Польши была максимально защищена. Моя обязанность прежде всего искать защиты польских граждан и польской территории, - сказал Дуда. - С военной точки зрения система Patriot, развернутая на территории Украины, обеспечит защиту как Польши, так и и Украины. Решение о ее развертывании – за немецкой стороной. Наши союзники должны принять это решение".

Дополнение

21 ноября Германия предложила Польше помощь посредством поставок противоракетных комплексов, в том числе системы Patriot, чтобы помочь Варшаве укрепить свой потенциал противовоздушной обороны после смертоносного ракетного удара по польской территории недалеко от границы с Украиной 15 ноября.

23 ноября ответный министр обороны Польши заявил, что Берлин должен прислать ЗРК Patriot непосредственно Украине, а не Польше.

24 ноября министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отметила, что использование систем обороны НАТО за пределами ее территории должно быть согласовано всеми государствами-членами Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 25 ноября заявил, что конкретные решения по передаче конкретного оборудования Украине – национальные решения.

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