Patriot для Украины: Дуда говорит, что Германии решать, где ее размещать

Цитата

"Мне важно, чтобы территория Польши была максимально защищена. Моя обязанность прежде всего искать защиты польских граждан и польской территории, - сказал Дуда. - С военной точки зрения система Patriot, развернутая на территории Украины, обеспечит защиту как Польши, так и и Украины. Решение о ее развертывании – за немецкой стороной. Наши союзники должны принять это решение".

Дополнение

21 ноября Германия предложила Польше помощь посредством поставок противоракетных комплексов, в том числе системы Patriot, чтобы помочь Варшаве укрепить свой потенциал противовоздушной обороны после смертоносного ракетного удара по польской территории недалеко от границы с Украиной 15 ноября.

23 ноября ответный министр обороны Польши заявил, что Берлин должен прислать ЗРК Patriot непосредственно Украине, а не Польше.

24 ноября министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отметила, что использование систем обороны НАТО за пределами ее территории должно быть согласовано всеми государствами-членами Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 25 ноября заявил, что конкретные решения по передаче конкретного оборудования Украине – национальные решения.