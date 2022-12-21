ЗМІ публікують деталі візиту Зеленського у Сполучені Штати

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Очікується, що Зеленський з'явиться в Капітолії вже сьогодні, повідомило деякий час тому джерело, знайоме з його планами. Ця поїздка не підтверджена з міркувань безпеки, які можуть призвести до зміни планів.

Видання Punchbowl News із посиланням на свої джерела першим повідомило про потенційний візит Зеленського до Вашингтона. Автори зазначають, сьогодні Джо Байден має зустрітися з Володимиром Зеленським у Білому домі.

Прессекретар Зеленського одразу не відповів на запит про коментар. В офісі спікера Палати представників США Ненсі Пелосі також одразу не відповіли на запит про коментарі щодо повідомлення про візит Зеленського.

Учора спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що в середу ввечері відбудеться сесія Конгресу, на якій “дуже особлива увага приділятиметься демократії”. Проте Пелосі, не уточнюється, про що буде сесія, проте підкреслили, що "потрібно бути присутнім фізично".

У соцмережах звернули увагу на літак, на якому потенційно може летіти Зеленський. Ймовірно він вилетів з бази Рамштайн, що у Німеччині, та прямує у бік США.

Наразі візит не підтвердили ні в Офісі Президента, ні в Білому домі. ЗМІ зазначають, що можлива поїздка українського президента пов'язана з новим пакетом військової допомоги від США, який, зокрема, може включати системи Patriot.