В США назвали время выступления Зеленского перед Конгрессом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед Конгрессом США в ночь на 22 декабря, сообщает CNN, пишет УНН.
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"Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский выступит перед Конгрессом в 19:30 ЕТ (2:30 по Киеву)", - говорится в сообщении.
Детали
Так, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси официально пригласила президента Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса 21 декабря во время его визита в Вашингтон.
Перед своим выступлением Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом, и они проведут пресс-конференцию в Белом доме. Ожидается, что Байден объявит, что направляет Украине дополнительную помощь в области безопасности почти на 2 миллиарда долларов, включая новую систему противовоздушной обороны.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил о своем визите в США.
В Белом доме указали, что Президент Байден пригласил Президента Зеленского посетить Вашингтон и с нетерпением ждет встречи в Белом доме.