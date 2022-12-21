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Зеленського очікують у Білому домі - заява

Зеленського очікують у Білому домі - заява

Київ • УНН

 • 395720 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент США Джо Байден з нетерпінням чекає на зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, йдеться у заяві речниці Білого дому Карін Жан-П'єр, пише УНН.

Цитата

"Президент Байден запросив Президента України Володимира Зеленського відвідати Вашингтон, округ Колумбія, щоб наголосити на незмінній прихильності Сполучених Штатів України. Президент Байден з нетерпінням чекає на зустріч із Президентом Зеленським 21 грудня у Білому домі, після чого Президент Зеленський виступить на спільному засіданні Конгресу, продемонструвавши тверду двопартійну підтримку України", - йдеться у заяві речниці Білого дому.

Деталі

У Білому домі зауважили, що 300 днів тому росія розпочала жорстокий наступ на Україну. І у відповідь президент Байден закликав світ підтримати народ України у захисті свого суверенітету та територіальної цілісності.

"Під час візиту президент Байден оголосить про новий значний пакет допомоги в галузі безпеки, щоб допомогти Україні захистити себе від російської агресії. Візит підкреслить непохитну відданість Сполучених Штатів підтримувати Україну стільки часу, скільки буде потрібно, у тому числі через надання економічної, гуманітарної та військової допомоги", - сказано у заяві.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський офіційно повідомив про свій візит у США.

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