Зеленського очікують у Білому домі - заява

Цитата

"Президент Байден запросив Президента України Володимира Зеленського відвідати Вашингтон, округ Колумбія, щоб наголосити на незмінній прихильності Сполучених Штатів України. Президент Байден з нетерпінням чекає на зустріч із Президентом Зеленським 21 грудня у Білому домі, після чого Президент Зеленський виступить на спільному засіданні Конгресу, продемонструвавши тверду двопартійну підтримку України", - йдеться у заяві речниці Білого дому.

Деталі

У Білому домі зауважили, що 300 днів тому росія розпочала жорстокий наступ на Україну. І у відповідь президент Байден закликав світ підтримати народ України у захисті свого суверенітету та територіальної цілісності.

"Під час візиту президент Байден оголосить про новий значний пакет допомоги в галузі безпеки, щоб допомогти Україні захистити себе від російської агресії. Візит підкреслить непохитну відданість Сполучених Штатів підтримувати Україну стільки часу, скільки буде потрібно, у тому числі через надання економічної, гуманітарної та військової допомоги", - сказано у заяві.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський офіційно повідомив про свій візит у США.