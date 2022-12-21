Зеленского ожидают в Белом доме - заявление
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент США Джо Байден с нетерпением ждет встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, говорится в заявлении спикера Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет УНН.
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"Президент Байден пригласил Президента Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон, округ Колумбия, чтобы подчеркнуть неизменную приверженность Соединенных Штатов Украине. Президент Байден с нетерпением ждет встречи с Президентом Зеленским 21 декабря в Белом доме, после чего Президент Зеленский выступит на совместном заседании Конгресса, продемонстрировав твердую двухпартийную поддержку Украины", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.
Детали
В Белом доме отметили, что 300 дней назад россия начала жестокое наступление на Украину. В ответ президент Байден призвал мир поддержать народ Украины в защите своего суверенитета и территориальной целостности.
"Во время визита президент Байден объявит о новом значительном пакете помощи в области безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя от российской агрессии. Визит подчеркнет непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется, в том числе посредством предоставления экономической, гуманитарной и военной помощи", - говорится в заявлении.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил о своем визите в США.