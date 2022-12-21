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Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку украинского народа

Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку украинского народа

Киев • УНН

 • 110111 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку украинского народа. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Цитата

“Джозеф Байден, спасибо за поддержку нашего народа! Этот визит осуществляется в канун нового года, который может стать чрезвычайно важным для Украины. Уверен, что вместе можем достичь весомых результатов”, — говорится в сообщении главы государства.

Добавим

“Америка приветствует вас, мистер президент”, — написал Байден в Twitter до совместного фото с Зеленским.

America welcomes you, Mr. President. pic.twitter.com/emqWCAYaTv

— President Biden (@POTUS) December 21, 2022

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в своих социальных сетях сообщил, что прибыл в США для переговоров с американским лидером Джо Байденом.

Зеленский выступит перед Конгрессом США в ночь на 22 декабря.

Как заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Байден пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтон на этой неделе, поскольку решил, что война в Украине перешла к “новой фазе”.

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