Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, поскольку война рф против Украины переходит в "новую фазу" - Белый дом

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«Президент действительно считает, что поскольку мы приближаемся к зиме, поскольку мы вступаем в новую фазу этой войны - это хорошее время для двух лидеров (президентов США и Украины – ред.), чтобы сесть с глазу на глаз и поговорить», – заявил Джон Кирби.

Детали

Он добавил, что темой переговоров является продолжение военной и экономической помощи США, а также санкции против россии.

В то же время Кирби отметил, что лидеры будут обсуждать возможные сценарии завершения этой войны. Он акцентировал на том, что это «щекотливая тема, которая также является предметом некоторых разногласий между западными лидерами».

«Я не сомневаюсь, что будут говорить о понятии президента Зеленского относительно «справедливого мира» и о том, как это выглядит, какие его компоненты, и как мы поможем Украине достичь этого…владимир путин, очевидно, сейчас не заинтересован в дипломатии. Его интерес заключается в убийстве еще большего количества украинцев», — сказал Кирби.

По словам представителя Белого Дома, Зеленский отдавал себе отчет в рисках, на которые он шел, покидая Украину, и США работают над тем, чтобы эта поездка была безопасной.

«Мы сотрудничаем с ним и его сотрудниками, чтобы убедиться, что мы сможем безопасно совершить эту поездку, как проезжая через Соединенные Штаты, так и возвращаясь назад. Мы будем продолжать поддерживать его требования по путешествиям, насколько это возможно», — сказал он.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил о своем визите в США.



Он выступит перед Конгрессом США в ночь на 22 декабря.