Байден запросив Зеленського до Вашингтона, оскільки війна рф проти України переходить у "нову фазу" - Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент США Джо Байден запросив свого українського колегу Володимира Зеленського до Вашингтона цього тижня, оскільки вирішив, що війна в Україні перейшла у «нову фазу». Про це в ефірі CNN This Morning заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає УНН.
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«Президент справді вважає, що оскільки ми наближаємося до зими, оскільки ми вступаємо в нову фазу цієї війни - це хороший час для двох лідерів (президентів США та України – ред.), щоб сісти віч-на-віч і поговорити», - заявив Джон Кірбі.
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Він додав, що темою переговорів є продовження військової та економічної допомоги США, а також на санкції проти росії.
Водночас Кірбі зазначив, що лідери обговорюватимуть можливі сценарії завершення цієї війни. Він акцентував на тому, що це «делікатна тема, яка також є предметом деяких розбіжностей між західними лідерами».
«Я не сумніваюся, що будуть говорити про поняття президента Зеленського щодо «справедливого миру» і про те, як це виглядає, які його компоненти, і як ми допоможемо Україні досягти цього…володимир путін, вочевидь, зараз не зацікавлений у дипломатії. Його інтерес полягає у вбивстві ще більшої кількості українців», — сказав Кірбі.
За словами представника Білого Дому, Зеленський усвідомлював ризики, на які він йшов, покидаючи Україну, і США працюють над тим, щоб ця поїздка була безпечною.
«Ми співпрацюємо з ним і його співробітниками, щоб переконатися, що ми зможемо безпечно здійснити цю поїздку, як проїжджаючи через Сполучені Штати, так і повертаючись назад. Ми продовжуватимемо підтримувати його вимоги щодо подорожей, наскільки це можливо», — сказав він.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський офіційно повідомив про свій візит у США.
Він виступить перед Конгресом США у ніч проти 22 грудня.