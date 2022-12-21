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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 16251 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Офіційно: Зеленський прибув у США. В ОП показали перші фото візиту

Офіційно: Зеленський прибув у США. В ОП показали перші фото візиту

Київ • УНН

 • 1828641 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у свої соціальних мережах повідомив, що прибув у США для переговорів з американським лідером Джо Байденом. У Телеграм-каналі Голови Держави з’явилися перші фото, передає УНН.

Цитата

«Сьогодні я – у Вашингтоні, щоб подякувати американському народові, Президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги. Проведу низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Президентом США Джозефом Байденом обговоримо двосторонню співпрацю України і Сполучених Штатів Америки. Наступного року ми маємо повернути український прапор і свободу всій нашій землі, всім нашим людям», - написав Президент.

Доповнення

Зеленський виступить перед Конгресом США у ніч проти 22 грудня.

Як заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, Байден запросив свого українського колегу Володимира Зеленського до Вашингтона цього тижня, оскільки вирішив, що війна в Україні перейшла до «нової фази».

Українські Національні Новини

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