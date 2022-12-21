Офіційно: Зеленський прибув у США. В ОП показали перші фото візиту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у свої соціальних мережах повідомив, що прибув у США для переговорів з американським лідером Джо Байденом. У Телеграм-каналі Голови Держави з’явилися перші фото, передає УНН.
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«Сьогодні я – у Вашингтоні, щоб подякувати американському народові, Президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги. Проведу низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Президентом США Джозефом Байденом обговоримо двосторонню співпрацю України і Сполучених Штатів Америки. Наступного року ми маємо повернути український прапор і свободу всій нашій землі, всім нашим людям», - написав Президент.
Доповнення
Зеленський виступить перед Конгресом США у ніч проти 22 грудня.
Як заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, Байден запросив свого українського колегу Володимира Зеленського до Вашингтона цього тижня, оскільки вирішив, що війна в Україні перейшла до «нової фази».