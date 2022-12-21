Официально: Зеленский прибыл в США. В ОП показали первые фото визита
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своих социальных сетях сообщил, что прибыл в США для переговоров с американским лидером Джо Байденом. В Телеграмм-канале Главы Государства появились первые фото, передает УНН.
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«Сегодня я – в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, Президента и Конгресс за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество по приближению нашей победы. Проведу ряд переговоров по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джозефом Байденом обсудим двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки. В следующем году мы должны вернуть украинский флаг и свободу всей нашей земле, всем нашим людям», - написал Президент.
Дополнение
Зеленский выступит перед Конгрессом США в ночь на 22 декабря.
Как заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Байден пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтон на этой неделе, поскольку решил, что война в Украине перешла к «новой фазе».