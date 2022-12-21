Маємо чітке розуміння, як будуть посилені наші оборонні спроможності в найближчі місяці – Зеленський

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“На всіх зустрічах сьогодні звучить і звучатиме питання про протидію російському терору, відновлення зруйнованої інфраструктури, передусім енергетики. Маємо чітке розуміння, як будуть посилені наші оборонні спроможності в найближчі місяці. Проте, не хочу зараз про це детально говорити і зрозуміло, чому”, — повідомив Зеленський.

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Зеленський повідомив, що комплекс Patriot суттєво посилить ППО України та позбавить росію можливості атакувати енергетичну інфрастуруктуру.