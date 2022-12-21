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Маємо чітке розуміння, як будуть посилені наші оборонні спроможності в найближчі місяці – Зеленський

Маємо чітке розуміння, як будуть посилені наші оборонні спроможності в найближчі місяці – Зеленський

Київ • УНН

 • 390207 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Під час розмови президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена мова йшла про посилення оборонної спроможності в найближчі місяці, а також відновлення зруйнованої внаслідок ворожих атак енергетичної інфраструктури. Про це на пресконференції у Білому домі повідомив Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

“На всіх зустрічах сьогодні звучить і звучатиме питання про протидію російському терору, відновлення зруйнованої інфраструктури, передусім енергетики. Маємо чітке розуміння, як будуть посилені наші оборонні спроможності в найближчі місяці. Проте, не хочу зараз про це детально говорити і зрозуміло, чому”, — повідомив Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський повідомив, що комплекс Patriot суттєво посилить ППО України та позбавить росію можливості атакувати енергетичну інфрастуруктуру.

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