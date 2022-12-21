Есть четкое понимание, как будут усилены наши оборонные способности в ближайшие месяцы – Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Во время разговора президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена речь шла об усилении оборонной способности в ближайшие месяцы, а также восстановлении разрушенной вследствие вражеских атак энергетической инфраструктуры. Об этом на пресс-конференции в Белом доме сообщил Владимир Зеленский, передает УНН.
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“На всех встречах сегодня звучит и будет звучать вопрос о противодействии российскому террору, восстановлению разрушенной инфраструктуры, прежде всего энергетики. Имеем четкое понимание, как будут усилены наши оборонные возможности в ближайшие месяцы. Однако, не хочу сейчас об этом подробно говорить и понятно, почему”, — сообщил Зеленский.
Напомним
Зеленский сообщил, что комплекс Patriot существенно усилит ПВО Украины и лишит россию возможности атаковать энергетическую инфрастуруктуру.