Есть четкое понимание, как будут усилены наши оборонные способности в ближайшие месяцы – Зеленский

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“На всех встречах сегодня звучит и будет звучать вопрос о противодействии российскому террору, восстановлению разрушенной инфраструктуры, прежде всего энергетики. Имеем четкое понимание, как будут усилены наши оборонные возможности в ближайшие месяцы. Однако, не хочу сейчас об этом подробно говорить и понятно, почему”, — сообщил Зеленский.

Напомним

Зеленский сообщил, что комплекс Patriot существенно усилит ПВО Украины и лишит россию возможности атаковать энергетическую инфрастуруктуру.