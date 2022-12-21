Ми детально говорили про те, чого ми очікуємо від наступного року – Зеленський про зустріч з Байденом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Комплекс Patriot суттєво посилить ППО України та позбавить росію можливості атакувати енергетичну інфрастуруктуру. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з Президентом США Джо Байденом, передає УНН.
Від додав, що в їх розмові мова також йшла і про підтримку України наступного року.
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“Комплекс Patriot — це те, що суттєво посилить нашу ППО. Це важливий крок у створенні дієвого повітряного щита України. Тільки так ми позбавимо державу-терориста її головного інструмента — терору і можливості бити по нашим містам, по нашій енергетиці. Важливою частиною розмови нашої з президентом (Байденом — ред.) була координаіця наших подальших стратегічних кроків. Ми детально говорили про те, чого ми очікуємо від наступного року і до чого ми готуємося”, — повідомив Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції у Білому Домі заявив, що має чудові новини. Головна з них — це новий пакет допомоги 2 млрд доларів і комплекси Patriot, що суттєво посилить ППО.