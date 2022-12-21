Ми детально говорили про те, чого ми очікуємо від наступного року – Зеленський про зустріч з Байденом

Від додав, що в їх розмові мова також йшла і про підтримку України наступного року.

Цитата

“Комплекс Patriot — це те, що суттєво посилить нашу ППО. Це важливий крок у створенні дієвого повітряного щита України. Тільки так ми позбавимо державу-терориста її головного інструмента — терору і можливості бити по нашим містам, по нашій енергетиці. Важливою частиною розмови нашої з президентом (Байденом — ред.) була координаіця наших подальших стратегічних кроків. Ми детально говорили про те, чого ми очікуємо від наступного року і до чого ми готуємося”, — повідомив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції у Білому Домі заявив, що має чудові новини. Головна з них — це новий пакет допомоги 2 млрд доларів і комплекси Patriot, що суттєво посилить ППО.