Зеленський: ми маємо чудові новини, з якими я повернуся додому

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"Ми маємо чудові новини, з якими я повертаюся додому. Головна з них - це новий пакет допомоги 2 млрд доларів і комплекс Patriot, що суттєво посилить нашу ППО", - сказав Зеленський.

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Президент США Джо Байден спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції заявив, що Україна вже понад 300 днів повномасштабної війни показує росії і всьому світу свою сталеву міць і незламну впевненість у боротьбі.