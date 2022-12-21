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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 23975 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 56867 перегляди

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Зеленський: ми маємо чудові новини, з якими я повернуся додому

Зеленський: ми маємо чудові новини, з якими я повернуся додому

Київ • УНН

 • 698139 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції у Білому Домі заявив, що має чудові новини. Головна з них - це новий пакет допомоги 2 млрд доларів і комплекси Patriot, що суттєво посилить ППО, передає УНН.

Цитата 

"Ми маємо чудові новини, з якими я повертаюся додому. Головна з них - це новий пакет допомоги 2 млрд доларів і комплекс Patriot, що суттєво посилить нашу ППО", - сказав Зеленський.

Додамо

Президент США Джо Байден спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції заявив, що Україна вже понад 300 днів повномасштабної війни показує росії і всьому світу свою сталеву міць і незламну впевненість у боротьбі.

Українські Національні Новини

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