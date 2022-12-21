Зеленський: ми маємо чудові новини, з якими я повернуся додому
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції у Білому Домі заявив, що має чудові новини. Головна з них - це новий пакет допомоги 2 млрд доларів і комплекси Patriot, що суттєво посилить ППО, передає УНН.
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"Ми маємо чудові новини, з якими я повертаюся додому. Головна з них - це новий пакет допомоги 2 млрд доларів і комплекс Patriot, що суттєво посилить нашу ППО", - сказав Зеленський.
Додамо
Президент США Джо Байден спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції заявив, що Україна вже понад 300 днів повномасштабної війни показує росії і всьому світу свою сталеву міць і незламну впевненість у боротьбі.