Зеленский: у нас есть прекрасные новости, с которыми я вернусь домой
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Белом Доме заявил, что имеет отличные новости. Главная из них – это новый пакет помощи 2 млрд долларов и комплексы Patriot, что существенно усилит ПВО, передает УНН.
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"Мы имеем замечательные новости, с которыми я возвращаюсь домой. Главная из них - это новый пакет помощи 2 млрд долларов и комплекс Patriot, что существенно усилит нашу ПВО", - сказал Зеленский.
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Президент США Джо Байден совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции заявил, что Украина уже более 300 дней полномасштабной войны показывает России и всему миру свою стальную мощь и несокрушимую уверенность в борьбе.