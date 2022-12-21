Зеленский: у нас есть прекрасные новости, с которыми я вернусь домой

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"Мы имеем замечательные новости, с которыми я возвращаюсь домой. Главная из них - это новый пакет помощи 2 млрд долларов и комплекс Patriot, что существенно усилит нашу ПВО", - сказал Зеленский.

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Президент США Джо Байден совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции заявил, что Украина уже более 300 дней полномасштабной войны показывает России и всему миру свою стальную мощь и несокрушимую уверенность в борьбе.