300 днів народ України показує росії та усьому світу свою сталеву силу - президент США
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент США Джо Байден на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції заявив, що Україна вже понад 300 днів повномасштабної війни показує росії і всьому світу свою сталеву міць і незламну впевненість у боротьбі, передає УНН.
Цитата
“300 днів від неспровокованого, несправедливого широкомасштабного нападу на народ України. Триста днів народ України показує росії і всьому світу свою сталеву сутність і незламну впевненість у боротьбі за свою країну. Я скажу всьому народу України — ви продемонстрували свою рішучість і стійкість перед імперіалістичними апетитами країни, яка вважала, що зможе вас завоювати. Їм це не вдалося. А ви вистояли і ведете боротьбу”, — сказав Байден.
Він додав, що США продовжуватимуть підтримувати Україну у 2023 році.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський у свої соціальних мережах повідомив, що прибув у США для переговорів з американським лідером Джо Байденом.