300 дней народ Украины показывает россии и всему миру свою стальную силу - президент США
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент США Джо Байден на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции заявил, что Украина уже более 300 дней полномасштабной войны показывает россии и всему миру свою стальную мощь и несокрушимую уверенность в борьбе, передает УНН.
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"300 дней от неспровоцированного, несправедливого широкомасштабного нападения на народ Украины. Триста дней народ Украины показывает россии и всему миру свою стальную сущность и несокрушимую уверенность в борьбе за свою страну. Я скажу всему народу Украины - вы продемонстрировали свою решимость и стойкость перед империалистическими аппетитами страны, которая считала, что сможет вас завоевать. Им это не удалось. А вы выстояли и ведете борьбу", - сказал Байден.
Он добавил, что США будут продолжать поддерживать Украину в 2023 году.
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Президент Украины Владимир Зеленский в своих социальных сетях сообщил, что прибыл в США для переговоров с американским лидером Джо Байденом.