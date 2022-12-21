Мы подробно говорили о том, чего мы ожидаем от следующего года - Зеленский о встрече с Байденом

От добавил, что в их разговоре речь также шла и о поддержке Украины в следующем году.

Цитата

“Комплекс Patriot — это то, что существенно усилит нашу ПВО. Это важный шаг в создании действенного воздушного щита Украины. Только так мы лишим государство-террориста его главного инструмента — террора и возможности бить по нашим городам, по нашей энергетике. Важной частью разговора нашего с президентом (Байденом — ред.) была координация наших дальнейших стратегических шагов. Мы подробно говорили о том, чего мы ожидаем от следующего года и к чему мы готовимся”, — сообщил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Белом Доме заявил, что имеет отличные новости. Главная из них — это новый пакет помощи 2 млрд долларов и комплексы Patriot, что существенно усилит ПВО.