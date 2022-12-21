Мы подробно говорили о том, чего мы ожидаем от следующего года - Зеленский о встрече с Байденом

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Комплекс Patriot существенно усилит ПВО Украины и лишит россию возможности атаковать энергетическую инфрастуруктуру. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Президентом США Джо Байденом, передает УНН.

От добавил, что в их разговоре речь также шла и о поддержке Украины в следующем году.

Цитата

“Комплекс Patriot — это то, что существенно усилит нашу ПВО. Это важный шаг в создании действенного воздушного щита Украины. Только так мы лишим государство-террориста его главного инструмента — террора и возможности бить по нашим городам, по нашей энергетике. Важной частью разговора нашего с президентом (Байденом — ред.) была координация наших дальнейших стратегических шагов. Мы подробно говорили о том, чего мы ожидаем от следующего года и к чему мы готовимся”, — сообщил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Белом Доме заявил, что имеет отличные новости. Главная из них — это новый пакет помощи 2 млрд долларов и комплексы Patriot, что существенно усилит ПВО.

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