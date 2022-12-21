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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 24083 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів Байден

Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів Байден

Київ • УНН

 • 390911 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустріли президент США Джо Байден та перша леді США Джилл Байден, повідомляє УНН.

У Білому домі у Президента України заплановано двосторонню зустріч з американським колегою. Підсумкова конференція глав держав орієнтовно має відбутися о 23.30 за Києвом.

Після цього у Зеленського запланована зустріч зі спікером Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі. А після неї виступ у Конгресі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Не тільки Patriot: ЗМІ оприлюднили перелік зброї, яку Україна отримає від США

Держсекретар США Ентоні Блінкен перед початком візиту Зеленського повідомив, що у новий пакет військової допомоги від США увійшла система Patriot.

Крім того, у Білому Домі повідомили, що США виділяють до 1 мільярда доларів додаткової допомоги на оборонні потреби України.

Українські Національні Новини

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