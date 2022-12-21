Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів Байден
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустріли президент США Джо Байден та перша леді США Джилл Байден, повідомляє УНН.
У Білому домі у Президента України заплановано двосторонню зустріч з американським колегою. Підсумкова конференція глав держав орієнтовно має відбутися о 23.30 за Києвом.
Після цього у Зеленського запланована зустріч зі спікером Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі. А після неї виступ у Конгресі.
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Держсекретар США Ентоні Блінкен перед початком візиту Зеленського повідомив, що у новий пакет військової допомоги від США увійшла система Patriot.
Крім того, у Білому Домі повідомили, що США виділяють до 1 мільярда доларів додаткової допомоги на оборонні потреби України.