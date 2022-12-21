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Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил Байден

Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил Байден

Киев • УНН

 • 390911 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретили президент США Джо Байден и первая леди США Джилл Байден, сообщает УНН.

В Белом доме у Президента Украины запланирована двусторонняя встреча с американским коллегой. Итоговая конференция глав государств ориентировочно должна состояться в 23.30 по Киеву.

После этого у Зеленского запланирована встреча со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пэлоси. А после нее выступление в Конгрессе.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен перед началом визита Зеленского сообщил, что новый пакет военной помощи США имеет систему Patriot.

Кроме того, в Белом Доме сообщили, что США выделяют до 1 миллиарда долларов дополнительной помощи на оборонные нужды Украины.

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