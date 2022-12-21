Система Patriot увійшла у новий пакет військової допомоги США: Блінкен повідомив деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У новий пакет військової допомоги від США увійшла система Patriot. Про це йдеться в офіційній заяві Держсекретаря США Ентоні Блінкена, передає УНН.
Деталі
У заяві йдеться про надання допомоги на суму 1,85 мільярда доларів, який передбачає також передачу системи протиповітряної оборони Patriot.
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"Сьогоднішня допомога вперше включає систему протиповітряної оборони Patriot, здатну збивати крилаті ракети, балістичні ракети малої дальності та літаки зі значно вищою межею, ніж раніше надані системи протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, Міністерство оборони також оголосило про додаткову безпекову допомогу Україні в розмірі 850 мільйонів доларів США.
"Це означає, що загальна військова допомога США для України досягне 21,9 мільярдів доларів з початку роботи Адміністрації діючого Президента США Джо Байдена", - наголошують у відомстві.
Доповнення
У Білому Домі повідомили, що США виділяють до 1 мільярда доларів додаткової допомоги на оборонні потреби України.
Раніше
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повдіомила, що Президент США Джо Байден під час візиту Президента України Володимира Зеленського оголосить про новий пакет допомоги в галузі безпеки для України.
Також The Associated Press повідомляло, що Сполучені Штати виділять Україні військову допомогу на суму 1,8 мільярда доларів. У новий пакет вперше увійде система ППО Patriot і високоточні керовані бомби для винищувачів.
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