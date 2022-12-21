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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Система Patriot увійшла у новий пакет військової допомоги США: Блінкен повідомив деталі

Система Patriot увійшла у новий пакет військової допомоги США: Блінкен повідомив деталі

Київ • УНН

 • 2017317 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. У новий пакет військової допомоги від США увійшла система Patriot. Про це йдеться в офіційній заяві Держсекретаря США Ентоні Блінкена, передає УНН.

Деталі

У заяві йдеться про надання допомоги на суму 1,85 мільярда доларів, який передбачає також передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

Цитата

"Сьогоднішня допомога вперше включає систему протиповітряної оборони Patriot, здатну збивати крилаті ракети, балістичні ракети малої дальності та літаки зі значно вищою межею, ніж раніше надані системи протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, Міністерство оборони також оголосило про додаткову безпекову допомогу Україні в розмірі 850 мільйонів доларів США.

"Це означає, що загальна військова допомога США для України досягне 21,9 мільярдів доларів з початку роботи Адміністрації діючого Президента США Джо Байдена", - наголошують у відомстві.

Доповнення

У Білому Домі повідомили, що США виділяють до 1 мільярда доларів додаткової допомоги на оборонні потреби України.

Раніше

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повдіомила, що Президент США Джо Байден під час візиту Президента України Володимира Зеленського оголосить про новий пакет допомоги в галузі безпеки для України.

Також The Associated Press повідомляло, що Сполучені Штати виділять Україні військову допомогу на суму 1,8 мільярда доларів. У новий пакет вперше увійде система ППО Patriot і високоточні керовані бомби для винищувачів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що таке ППО Patriot і навіщо вони потрібні Україні?

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