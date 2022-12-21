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Система Patriot вошла в новый пакет военной помощи США: Блинкен сообщил детали

Киев • УНН

 • 2017315 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В новый пакет военной помощи от США вошла система Patriot. Об этом говорится в официальном заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена, передает УНН.

Детали

В заявлении говорится о предоставлении помощи на сумму 1,85 миллиарда долларов, предусматривающего также передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Цитата

"Сегодняшняя помощь впервые включает систему противовоздушной обороны Patriot, способную сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты со значительно более высоким пределом, чем ранее предоставленные системы противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Кроме того, Министерство обороны также объявило о дополнительной помощи безопасности Украины в размере 850 миллионов долларов США.

"Это означает, что общая военная помощь США для Украины достигнет 21,9 миллиарда долларов с начала работы Администрации действующего Президента США Джо Байдена", - отмечают в ведомстве.

Дополнение

В Белом Доме сообщили, что США выделяют до 1 миллиарда долларов дополнительной помощи на оборонные нужды Украины.

Ранее

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Президент США Джо Байден во время визита Президента Украины Владимира Зеленского объявит о новом пакете помощи в области безопасности для Украины.

Также The Associated Press сообщало, что Соединенные Штаты выделят Украине военную помощь на сумму 1,8 миллиарда долларов. В новый пакет впервые войдет системп ПВО Patriot и высокоточные управляемые бомбы для истребителей.

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