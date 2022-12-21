Система Patriot вошла в новый пакет военной помощи США: Блинкен сообщил детали
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В новый пакет военной помощи от США вошла система Patriot. Об этом говорится в официальном заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена, передает УНН.
Детали
В заявлении говорится о предоставлении помощи на сумму 1,85 миллиарда долларов, предусматривающего также передачу системы противовоздушной обороны Patriot.
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"Сегодняшняя помощь впервые включает систему противовоздушной обороны Patriot, способную сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты со значительно более высоким пределом, чем ранее предоставленные системы противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
Кроме того, Министерство обороны также объявило о дополнительной помощи безопасности Украины в размере 850 миллионов долларов США.
"Это означает, что общая военная помощь США для Украины достигнет 21,9 миллиарда долларов с начала работы Администрации действующего Президента США Джо Байдена", - отмечают в ведомстве.
Дополнение
В Белом Доме сообщили, что США выделяют до 1 миллиарда долларов дополнительной помощи на оборонные нужды Украины.
Ранее
Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Президент США Джо Байден во время визита Президента Украины Владимира Зеленского объявит о новом пакете помощи в области безопасности для Украины.
Также The Associated Press сообщало, что Соединенные Штаты выделят Украине военную помощь на сумму 1,8 миллиарда долларов. В новый пакет впервые войдет системп ПВО Patriot и высокоточные управляемые бомбы для истребителей.
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