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США виділяють 1 млрд доларів додаткової допомоги на оборонні потреби України - Білий дім

США виділяють 1 млрд доларів додаткової допомоги на оборонні потреби України - Білий дім

Київ • УНН

 • 516395 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. США виділяють до 1 мільярда доларів додаткової допомоги на оборонні потреби України. Про це повідомили в Білому домі, передає УНН.

Деталі

Президент США Джо Байден доручив державному секретарю Ентоні Блінкену надати до 1 млрд доларів на предмети оборонного призначення та послуги Пентагону, а також на військове навчання та підготовку для України.

"Відповідно до повноважень, наданих мені як Президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки... я делегую Державному секретарю повноваження ... керувати вилученням до 1 мільярда доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні", - йдеться у повдіомленні.

Раніше

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повдіомила, що Президент США Джо Байден під час візиту Президента України Володимира Зеленського оголосить про новий пакет допомоги в галузі безпеки для України.

Також The Associated Press повідомляло, що Сполучені Штати виділять Україні військову допомогу на суму 1,8 мільярда доларів. У новий пакет вперше увійдуть системи ППО Patriot і високоточні керовані бомби для винищувачів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що таке ППО Patriot і навіщо вони потрібні Україні?

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