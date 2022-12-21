Байден оголосить про новий пакет допомоги в галузі безпеки Україні - Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент США Джо Байден під час візиту Президента України Володимира Зеленського оголосить про новий пакет допомоги в галузі безпеки для України, йдеться у заяві речниці Білого дому Карін Жан-П'єр, пише УНН.
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"Під час візиту президент Байден оголосить про новий значний пакет допомоги в галузі безпеки, щоб допомогти Україні захистити себе від російської агресії. Візит підкреслить непохитну відданість Сполучених Штатів підтримувати Україну стільки часу, скільки буде потрібно, у тому числі через надання економічної, гуманітарної та військової допомоги", - сказано у заяві речниці Білого дому.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський офіційно повідомив про свій візит у США.
У Білому домі вказали, що Президент Байден запросив Президента Зеленського відвідати Вашингтон і з нетерпінням чекає на зустріч у Білому домі.