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Байден объявит о новом пакете помощи в области безопасности Украине - Белый дом

Байден объявит о новом пакете помощи в области безопасности Украине - Белый дом

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент США Джо Байден во время визита Президента Украины Владимира Зеленского объявит о новом пакете помощи в области безопасности для Украины, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет УНН.

Цитата

"Во время визита президент Байден объявит о новом значительном пакете помощи в области безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя от российской агрессии. Визит подчеркнет непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется, в том числе посредством предоставления экономической, гуманитарной и военной помощи", - сказано в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил о своем визите в США.

В Белом доме указали, что Президент Байден пригласил Президента Зеленского посетить Вашингтон и с нетерпением ждет встречи в Белом доме.

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