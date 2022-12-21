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Що таке ППО Patriot і навіщо вони потрібні Україні?

Що таке ППО Patriot і навіщо вони потрібні Україні?

Київ • УНН

 • 2745538 перегляди

Публікуємо для вас інформацію про те, що ж являють собою американські ППО Patriots, які США пообіцяли передати Україні

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Сполучені Штати планують надіслати в Україну зенітно-ракетний комплекс Patriot для захисту інфраструктури електропостачання. москва попередила про «можливі наслідки». DW розібралися у ситуації навколо передачі ППО та значення Patriot для України. УНН публікує переклад статті.

Білий дім заявив, що Сполучені Штати планують відправити ракетні комплекси Patriot в Україну, щоб зміцнити її оборону від нападу росії на її інфраструктуру.

Представник Білого дому на умовах анонімності заявив, що система ППО Patriot «стане критичним активом для захисту українського народу від варварських атак росії на критично важливу інфраструктуру України»

Президент України Володимир Зеленський має прибути до Вашингтона 21 грудня і тоді ж буде зроблена офіційна заява.

Цей крок також стане переконливим сигналом москві та європейським союзникам про те, що Вашингтон готовий направити частину своїх передових засобів протиракетної оборони, щоб допомогти Києву боротися з російськими загарбниками.

Що таке ракетний комплекс Patriot?

Створений компанією Raytheon, MIM-104 Patriot є зенітно-ракетним комплексом (ЗРК), спочатку розробленим для перехоплення літаків. Він був змінений у 1980-х роках, щоб зосередитись на новій загрозі тактичних балістичних ракетах.

Системи Patriot поставляються у вигляді повністю мобільних батарей, що включають командний центр, станцію радіолокації для виявлення наближення загроз і пускові установки. За даними CSIS, ракета-перехоплювач для системи Patriot коштує приблизно 4 мільйони доларів (3,8 мільйона євро) за постріл, а пускові установки коштують близько 10 мільйонів доларів (9,4 мільйона євро) кожна.

Ці американські батареї регулярно розгортаються у всьому світі. Крім того, Patriots також експлуатуються або закуповуються Нідерландами, Німеччиною, Японією, Ізраїлем, Саудівською Аравією, Кувейтом, Тайванем, Грецією, Іспанією, Південною Кореєю, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Катаром, Румунією, Швецією, Польщею та Бахрейном.

Ракети Patriot для України

Raytheon заявляє, що планує йти в ногу з технічними розробками як мінімум до 2048 року. Поточні батареї Patriot можуть захищати від тактичних балістичних ракет, крилатих ракет, безпілотників, літаків та інших загроз», яких саме - компанія не уточнює.

Деякі з цих авіадесантних засобів росія використовує для нападу на Україну. Однак російські сили також використовують дрібніші пристрої, такі як міні-дрони, які тримаються ближче до землі, і системі Patriot важче відстежувати та перехоплювати їх.

За даними німецьких військових, система Patriot охоплює територію площею близько 68 кілометрів. Його радар може відстежувати до 50 цілей і одночасно вражати п'ять із них. Залежно від версії ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти більше 2 км і вражати цілі на відстані до 160 км.

За даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень, американського аналітичного центру, для роботи кожного підрозділу потрібно близько 90 військовослужбовців.

«Ми навчатимемо українських військових тому, як управляти ракетною батареєю Patriot у третій країні. Це займе деякий час, але українські війська повернуть цю підготовку до своєї країни, щоб керувати цією батареєю», — заявив представник Білого дому.

Навіщо Києву система Patriot?

Україна неодноразово зверталася до західних країн із проханням надати сучасні системи протиповітряної оборони для захисту від російських бомбардувань цивільної енергетичної інфраструктури.

На нещодавній зустрічі Великої сімки (G7) Зеленський спеціально закликав лідерів спрямувати більше засобів протиповітряної оборони.

«На жаль, росія як і раніше має перевагу в артилерії та ракетах», — сказав він.

Наприкінці листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що система оборони Patriot — це «те, що найбільше потрібно Україні» для захисту енергетичної інфраструктури та запобігання відключень електроенергії.

«Нам потрібна протиповітряна оборона, IRIS, Hawks, Patriots, і нам потрібні трансформери», — сказав він у кулуарах зустрічі НАТО у Бухаресті.

Які системи зараз використовує Україна?

Для боротьби з російськими низьколітаючими крилатими ракетами та безпілотниками Shahed-136 Україна використовувала низку різних систем ППО малої дальності, в тому числі «Буки» та С-300, ракети «Хок» старого покоління американського виробництва, та сучасні ЗРК типу NASAMS.

Але сучасні пускові установки та ракети ЗРК вкрай дефіцитні. Наприклад, США не можуть надіслати більше систем NASAMS до кінця наступного року.

Найбільша цінність Patriot — протидія високолітним тактичним балістичним ракетам. росія не використовувала великої кількості балістичних ракет у війні з Україною, але це може змінитися, якщо вона придбає їх у Ірану. Patriots довели свою ефективність у Саудівській Аравії проти балістичних ракет іранської розробки, випущених з Ємену.

Якою була реакція москви?

росія вже попередила США про неприпустимість постачання Україні ЗРК Patriot.

Як і інші важкі озброєння, вони стануть «законними пріоритетними цілями» для російських сил, заявила минулого тижня у москві офіційний представник мзс марія захарова. За словами захарової, це ще раз значно розширило б участь США у конфлікті в Україні.

«Вашингтон вже зробив себе учасником конфлікту на практичному рівні», — додала вона.

Зростаючі обсяги військової допомоги США, включаючи передачу такої сучасної зброї, «означатимуть ще ширше залучення військовослужбовців до бойових дій і можуть спричинити можливі наслідки», — сказала захарова.

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