Что такое ПВО Patriot и зачем они нужны Украине?

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Соединенные Штаты планируют отправить на Украину зенитно-ракетный комплекс Patriot для защиты инфраструктуры электроснабжения. Москва предупредила о «возможных последствиях». DW разобрались в ситуации вокруг передачи ПВО и значении Patriot для Украины. УНН публикует перевод статьи.

Белый дом заявил, что Соединенные Штаты планируют отправить ракетные комплексы Patriot в Украину, чтобы укрепить ее оборону от нападения россии на ее инфраструктуру.

Представитель Белого дома на условиях анонимности заявил, что система ПВО Patriot «станет критическим активом для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины».

Президент Украины Владимир Зеленский должен прибыть в Вашингтон 21 декабря и тогда же будет сделано официальное заявление.

Этот шаг также послужит убедительным сигналом москве и европейским союзникам о том, что Вашингтон готов направить часть своих передовых средств противоракетной обороны, чтобы помочь Киеву бороться с российскими захватчиками.

Что такое ракетный комплекс Patriot?

Созданный компанией Raytheon, MIM-104 Patriot представляет собой зенитно-ракетный комплекс (ЗРК), первоначально разработанный для перехвата высоколетящих самолетов. Он был изменен в 1980-х годах, чтобы сосредоточиться на новой угрозе тактических баллистических ракет.

Системы Patriot поставляются в виде полностью мобильных батарей, включающих командный центр, радиолокационную станцию для обнаружения приближающихся угроз и пусковые установки. По данным CSIS, текущая ракета-перехватчик для системы Patriot стоит примерно 4 миллиона долларов (3,8 миллиона евро) за выстрел, а пусковые установки стоят около 10 миллионов долларов (9,4 миллиона евро) каждая.

Эти американские батареи регулярно развертываются по всему миру. Кроме того, Patriots также эксплуатируются или закупаются Нидерландами, Германией, Японией, Израилем, Саудовской Аравией, Кувейтом, Тайванем, Грецией, Испанией, Южной Кореей, Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром, Румынией, Швецией, Польшей и Бахрейном.

Ракеты Patriot для Украины?



Raytheon заявляет, что планирует идти в ногу с техническими разработками как минимум до 2048 года. Текущие батареи Patriot могут защищать от тактических баллистических ракет, крылатых ракет, беспилотников, самолетов и «других угроз», которые компания не уточняет.

Это некоторые из авиадесантных средств, которые россия использует для нападения на Украину. Однако российские силы также используют более мелкие устройства, такие как мини-дроны, которые держатся ближе к земле, и системе Patriot труднее отслеживать и перехватывать их.

По данным немецких военных, система Patriot охватывает территорию площадью около 68 километров (42 мили). Его радар может отслеживать до 50 целей и одновременно поражать пять из них. В зависимости от используемой версии ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 2 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.

По данным Центра стратегических и международных исследований, американского аналитического центра, для работы каждого подразделения требуется около 90 военнослужащих.

«Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot в третьей стране. Это займет некоторое время, но украинские войска вернут эту подготовку в свою страну, чтобы управлять этой батареей», — заявил представитель Белого дома.

Зачем Киеву система Patriot?

Украина неоднократно обращалась к западным странам с просьбой предоставить современные системы противовоздушной обороны для защиты от российских бомбардировок гражданской энергетической инфраструктуры.

На недавней встрече Большой семерки (G7) Зеленский специально призвал лидеров направить больше средств противовоздушной обороны.

«К сожалению, россия по-прежнему имеет преимущество в артиллерии и ракетах», — сказал он.

В конце ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что система обороны Patriot — это «то, что больше всего нужно Украине» для защиты энергетической инфраструктуры и предотвращения отключений электроэнергии.

«Нам нужна противовоздушная оборона, IRIS, Hawks, Patriots, и нам нужны трансформеры», — сказал он в кулуарах встречи НАТО в Бухаресте.

Какие системы сейчас использует Украина?

Для борьбы с российскими низколетящими крылатыми ракетами и беспилотниками Shahed-136 Украина использовала ряд различных систем ПВО малой дальности, в том числе «Буки» и С-300, ракеты «Хок» старого поколения американского производства, и современные ЗРК типа NASAMS.

Но современные пусковые установки и ракеты ЗРК крайне дефицитны. Например, США не могут отправить больше систем NASAMS до конца следующего года.

Самая большая ценность Patriot — противодействие высоколетящим тактическим баллистическим ракетам. россия не использовала большого количества баллистических ракет в войне с Украиной, но это может измениться, если она приобретет их у Ирана. Patriots доказали свою эффективность в Саудовской Аравии против баллистических ракет иранской разработки, выпущенных из Йемена.

Какова была реакция Москвы?

Россия уже предупредила США о недопустимости поставок Украине ЗРК Patriot.

Как и другие тяжелые вооружения, они станут «законными приоритетными целями» для российских сил, заявила на прошлой неделе в москве официальный представитель мид мария захарова. По словам захаровой, это еще раз значительно расширило бы участие США в конфликте на Украине.

«Вашингтон уже сделал себя участником конфликта на практическом уровне», — добавила она.

Растущие объемы военной помощи США, включая передачу такого современного оружия, «будут означать еще более широкое вовлечение военнослужащих в боевые действия и могут повлечь за собой возможные последствия», — сказала захарова.